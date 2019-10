Cheikh Seck : « le seul fautif dans l’affaire des 94 milliards est Ousmane Sonko qui a voulu recouvrer 11 milliards à travers des intermédiations » Le président de la commission d’enquête parlementaire dans l’affaire des 94 milliards est convaincu que « le seul fautif dans cette affaire est Ousmane Sonko ».

Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche, Cheikh Seck a déclaré que « Mamour Diallo n’a pas signé de chèque d’acquiescement, ni siégé dans la commission ».

Toujours selon le député socialiste, « l’argent dont parle Ousmane Sonko n’a jamais été décaissé. S’il dit avoir les preuves que 46 milliards ont été décaissés, il n’a qu’à les fournir ».

Et de marteler : « il ne donnera jamais ces preuves car nous avons circulariser toutes les banques dans le cadre de notre enquête et il n’ y a jamais eu de décaissement de cet argent dans une banque ».

Selon Cheikh Seck, « seuls un peu moins de 3 milliards ont été décaissés et payés à la Sofico qui en avait dépensé beaucoup plus ».

Et Cheikh Seck d’affirmer : « le seul responsable dans cette affaire des 94 milliards, c’est Ousmane Sonko qui a voulu jouer les intermédiaires à travers ses sociétés Mercalex et Atlas, pour recouvrer 12% du montant, c’est-à-dire, 11 milliards FCFA. »

Pour le parlementaire, « il faut mettre un garrot aux dérives de Sonko qui accuse qui il veut et dit ce qu’il veut, sans jamais être inquiété ».



