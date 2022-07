Cheikh Tidiane Dièye : Yewwi-Wallu à Mbour et Fatick : les premières images d’une campagne de mobilisation Après une belle caravane à Tivaouane et Thiès hier, avec un accueil massif des populations qui ont porté Yewwi-Wallu en triomphe, Cheikh Tidiane Dièye et l’inter-Coalition Yewwi-Wallu sont aujourd’hui à Mbour, puis se dirigent vers Fatick. Voici les premières images de leur campagne de mobilisation pour « La grande marche vers la victoire du peuple ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 17:03













