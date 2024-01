Cheikh Tidiane Dièye assume son alliance avec Pastef

Nullement ébranlé par le recours intenté contre lui par le candidat de BBY, le président du mouvement « Avenir Sénégal Bi ñu Bëgg », a porté la réplique ce jeudi à Amadou Bâ. Au cours d’une conférence de presse, Cheikh Tidiane Dièye a tiré à boulets rouges sur l’actuel Premier ministre et candidat de la majorité. Investi par la coalition « Président Binu Bëgg », regroupant des personnalités indépendantes, Cheikh Tidiane Dièye a cherché à démonter les arguments de Benno Bokk Yakaar, qui a fait une réclamation concernant sa candidature. Les avocats d'Amadou Bâ ont soulevé « l’appartenance à une entité politique dissoute, la production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel, une coalition irrégulièrement constituée et la non appartenance au parti ou à la coalition qui a investi Cheikh Tidiane Dièye ».



Selon ce dernier, son alliance avec le parti Pastef est bien assumée. D’ailleurs, le candidat semble toujours croire à la participation de Ousmane Sonko à cette élection présidentielle. « Avenir Sénégal Binu Bëgg » n’est pas un parti, d’après le candidat Cheikh Tidiane Dièye, qui fait savoir également qu’il n’est point partisan du parti dissous. « Je suis un indépendant. Le 16 décembre passé, des membres totalement indépendants appartenant au mouvement Avenir Sénégal Binu Bëgg, ont tenu une assemblée générale. Ils ont décidé, à travers cette entité dénommée « Président Binu Bëgg », de m’investir comme candidat. Le Conseil Constitutionnel a accepté ma candidature mais, paradoxalement, Amadou Bâ et sa coalition ont décidé de faire des contestations qui n’ont aucun sens… », souligne Cheikh Tidiane Dièye. Il a martelé que seul le peuple souverain a le droit de choisir son dirigeant, rapporte "Le Témoin".