Cheikh Tidiane Gadio quitte la présidence du Conseil de Surveillance de l’Agence de Développement Local Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Cheikh Tidiane Gadio/ Saliou Ndong Après la démission de Raki Kane de son poste de Secrétaire Exécutif de la Commission d’Évaluation, d’Appui et de Coordination des Startups du Sénégal (Sénégal Connect Startup), c’est au tour de Cheikh Tidiane Gadio de soumettre sa lettre de démission au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, […] Sénégal Atlanticactu/ Cheikh Tidiane Gadio/ Saliou Ndong Après la démission de Raki Kane de son poste de Secrétaire Exécutif de la Commission d’Évaluation, d’Appui et de Coordination des Startups du Sénégal (Sénégal Connect Startup), c’est au tour de Cheikh Tidiane Gadio de soumettre sa lettre de démission au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, renonçant ainsi à sa fonction de président du conseil de surveillance de l’Agence de Développement Local. Nommé par le décret numéro 2013-229 du 7 février 2013 par l’ancien président Macky Sall, Cheikh Tidiane Gadio a occupé ce poste durant 12 années. Dans sa lettre de démission, ce membre de l’Alliance pour la République (APR) a exprimé sa reconnaissance envers Macky Sall pour l’opportunité de servir le pays. Il a également affirmé qu’il demeure disponible pour participer aux futurs combats et aux grands défis à relever afin de contribuer à la construction d’un Sénégal émergent.



Source : Source : https://atlanticactu.com/cheikh-tidiane-gadio-quit...

