Cheikh Tidiane Lam, inspecteur général de l’administration de la justice, blanchit Ibrahima Bakhoum des accusations de corruption. Lors de la passation de service entre le nouveau Procureur général, Ibrahima Bakhoum, et le sortant Ousmane Diagne, Cheikh Tidiane Lam, inspecteur général de l’administration de la justice, est intervenu pour clarifier les accusations de corruption qui pesaient sur Bakhoum.



Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

Selon Lam, l’Igaj n’a jamais épinglé Ibrahima Bakhoum pour des affaires liées à la corruption ou remis en question sa probité. Il a également souligné que beaucoup de confusion entourait l'affaire de corruption dans la magistrature, et que Bakhoum n'était plus en fonction au niveau du Parquet au moment où l'affaire a éclaté.



De plus, Cheikh Tidiane Lam a rappelé que c'était Bakhoum lui-même qui avait initié la médiation pénale dans cette affaire, conformément aux termes prescrits par la loi.



Ces déclarations de Cheikh Tidiane Lam semblent apporter des éclaircissements importants sur les accusations de corruption portées contre Ibrahima Bakhoum. Il semble que celui-ci soit innocent de ces accusations et qu'il ait agi de manière responsable et conforme aux lois en vigueur.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook