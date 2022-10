Cheikh Tidiane Niang en fin de mandat au CNG des Courses hippiques : Oumar Bao Jr pressenti aux commandes

Ce dernier est le fils du défunt professeur Iba Collé Bao, lui-même ancien propriétaire de chevaux qui possédait sa propre écurie. Le défunt professeur Bao, père de celui qui est pressenti pour diriger le CNG, a toujours été un passionné de chevaux, passion qu’il a transmise à son fils depuis le bas âge de celui-ci.



C’est donc Oumar Bao, le fils de son père qui, selon toute vraisemblance, va succéder à Cheikh Tidiane Nian, car cela semble être le souhait de la majorité des turfistes, amateurs, jockeys, patrons d’écurie, qui connaissent sa passion pour les courses hippiques.



C’est un homme du sérail qui connaît tous les problèmes du secteur et, donc, la manière de les résoudre au besoin. Dakarposte s’est approché d’acteurs des courses hippiques et vous livre les propos de certains d’entre eux :



Le vieux Khar Fall, rencontré à l'hippodrome de Thiès, affirme que cet illustre fils du regretté Iba Collé Bao, connaît parfaitement le monde des chevaux. " Il a le profil de l'emploi pour diriger le CNG ", a-t-il laissé entendre. Selon lui, la passion d’Oumar Bao est de tradition familiale.



Et d’ajouter : " Il fera un bon Président parce qu'il connait comme sa poche les difficultés rencontrées au jour le jour, par par les acteurs du secteur ".



Un jeune jockey à ses côtés, de confirmer : " Le mandat de Cheikh Tidiane Niang prend fin. Bao, annoncé président de notre CNG, pourrait aussi profiter du désistement du président sortant, Cheikh Niang, qui, selon mes dernières informations, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Le vécu de Bao dans le milieu des chevaux pendant des décennies, aux côtés de son père décédé récemment, plaide en sa faveur et Oumar a derrière lui plusieurs soutiens dont des jockeys, propriétaires de chevaux, bref tout un monde...Personne ne doute de ses capacités à occuper ce poste. Et, puis Bao s’est entouré d’une équipe de fidèles, amis et sympathisants, qui ont, pour beaucoup, adopté son credo : " Liguey rek, Sénégal dieum kanam ! "



Reste maintenant au ministre de tutelle de confirmer cette nomination, à son tour, en entérinant ce vœu profond des turfistes.