Cheikh Yérim Seck placé sous contrôle judiciaire va-t-il récidiver sur ses « menaces » contre l’Etat ? Le journaliste Cheikh Yérim Seck placé sous contrôle judiciaire, suite à une affaire d’avortement présumé. Après son déferrement, le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire au doyen des juges. Suivant cette demande, le ministère public a requis le placement sous contrôle judiciaire du journaliste. Cette fois-ci, Cheikh Yérim fera-t-il, la même chose ou décidera-t-il, de clouer becs et ongles pour ne pas corser les choses ? Yérim aura-t-il, le courage de poursuivre sa logique défensive, très menaçante ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Des observateurs avertis des affaires judiciaires s’intéressent au comportement du journaliste Cheikh Yérim Seck. Puisque, la dernière fois, sur une autre affaire, précisément, le scandale de Batiplus, à laquelle, il a été aussi, placé sous contrôle judiciaire, le journaliste avait aussitôt fait une sortie, aux allures de menaces contre l’Etat.



Cette fois-ci, fera-t-il, la même chose ou décidera-t-il, de clouer becs et ongles pour ne pas corser les choses ? Yérim aura-t-il, le courage de poursuivre sa logique défensive, très menaçante, en se défoulant de manière ouverte contre un gouvernement, dont il accusait d’avoir une éventuelle implication dans une affaire de privés.



L’expert ou l’analyste « politique », d’après des personnes accrochées, a raté la coche. Ces dernières trouvent que l’analyste a mal analysé la situation dans laquelle, il s’est mis. « Un Etat reste un Etat », relève-t-on. Et ce serait suicidaire pour un citoyen ordinaire, peinant à contrôler ses « pulsions » et « fantasmes » de se sauver. Alors Cheikh Yérim Seck, disent-ils, a été tendu la perche autrefois, après son histoire de viol sur mineure pour lui faciliter sa réintégration sociétale. Depuis, il s’est remis de ce dramatique épisode de sa vie, oubliant même, son passé carcéral.



Regagnant une certaine confiance, préviennent-ils, si sa culpabilité est confirmée, Cheikh Yérim prouverait à la face du monde qu’il serait peut-être, un homme « inassouvi », très facile à… Sinon, c’est difficile de comprendre qu’il s’engage toujours sur un chemin tortueux, rempli de labyrinthes. Et pourtant, se prêtant à ce jeu de dupe, il avance masquer sans contrôle aucune pour « récidiver », en goûtant à des fruits de « l’interdit ». Essayant de tromper une certaine vigilance et sanction d’une société, sa « queue » et les fruits de ses échappées « libidinales » apparaissent en plein jour, à l’heure de zénith.



Seulement, placé sous contrôle judiciaire, les sénégalais attendent sa déclaration…Très prolixe, certainement, il pourrait encore essayer de fournir des détails dans cette affaire de mœurs. Yérim à vous la parole…





