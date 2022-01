Cheikhou Kouyaté après la qualification en demi-finale : « On n’a pas le temps de célébrer... »

Cheikhou Kouyaté après la qualification en demi-finale : « On n’a pas le temps de célébrer... » Rédigé par leral.net le Lundi 31 Janvier 2022 à 00:45 | | 0 commentaire(s)|

Après la qualification en demi-finale, Cheikhou Kouyaté, l'un des leaders de la tanière, a exhorté ses coéquipiers à rester concentrés pour les échéances à venir. « On n’a pas le temps de célébrer... », a t’il indiqué.



Auteur du deuxième but qui a redonné l'avantage aux Lions contre la Guinée équatoriale (2-1, 68e) Cheikhou Kouyaté est revenu sur ce match qui a failli leur échapper. « L’équipe de la Guinée équatoriale n’avait rien à perdre, alors que le Sénégal jouait gros dans ce match. En seconde période, il y a eu un petit relâchement et on a pris le but ».

