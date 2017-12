Cheikhou Kouyaté sur la poule des "Lions" au Mondial : "Difficile mais jouable"

Le Sénégal, logé dans la même poule que la Pologne, la Colombie et le Japon pour le premier tour du Mondial 2018, dont le tirage du sort a été effectué ce vendredi après-midi, est tombé dans un groupe jouable mais devra s’employer pour s’en sortir, a laissé entendre Cheikhou Kouyaté, le capitaine des "Lions" du football.



"Ce sera des matchs difficiles, la Pologne est une équipe toujours en place tactiquement. La Colombie, il faut être prêt à faire face sur le plan technique et physique et le Japon, ce sont des joueurs infatigables", a commenté Kouyaté, dans un entretien avec la Télévision publique sénégalaise (RTS).



"Contrairement à certains commentaires, nous ne sommes pas favoris dans cette poule mais nous allons nous battre pour porter haut le drapeau du Sénégal", a assuré le milieu de terrain de West Ham (Angleterre).



Selon leur capitaine, les "Lions" sont déterminés à marcher dans les pas de leurs aînés de 2002, quart-de-finalistes du Mondial de la même année, ’’et pourquoi pas, faire mieux".



Le milieu de terrain international souligne toutefois que le premier objectif de l’équipe nationale du Sénégal, "est de passer le premier tour" de la compétition.



"Ensuite, a ajouté Kouyaté, on jouera pour aller le plus loin possible et pourquoi pas en finale".



Cheikh Ndoye, également interrogé par la RTS, a abondé dans le même sens, appelant ses coéquipiers à faire preuve d’humilité, ce qui ne veut pas dire que les "Lions" craignent leurs adversaires, a relevé le joueur de Birmingham (D2 anglaise).



"Nous ne craignons aucun adversaire parce que tout se passera sur le terrain", a-t-il déclaré.