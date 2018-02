Chelsea: Conte reconnaît qu'il pourrait se faire virer Après un nouveau revers de Chelsea ce lundi soir sur la pelouse de Watford (4-1), Antonio Conte, sur Sky Sports, a assumé des erreurs et confié qu’il ne reprocherait pas à ses dirigeants de le limoger.

Antonio Conte faisait grise mine lundi soir. Et pour cause, cinq jours après la défaite à domicile contre Bournemouth, Chelsea s’est incliné sur la pelouse de Watford (4-1). Au micro de Sky Sports, le coach des Blues a évoqué cette mauvaise passe et n’a pas cherché à se cacher.



"J’ai peut-être fait des erreurs dans le onze"

"Assurément, c’est un moment difficile quand vous perdez 3-0 contre Bournemouth puis à Watford (…) Nous sommes face à de grandes difficultés, vous pouvez le voir. Nous réalisons de très mauvaises performances et j’ai peut-être fait des erreurs, a ainsi lâché le technicien Italien. J’ai peut-être fait des erreurs avec le onze de départ de ce soir. Je pense que mes choix ont été très pauvres."



Interrogé sur son avenir sur le banc du club londonien, Conte a également assuré qu’il accepterait toute décision de ses dirigeants: "Non, je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Je le redis, ce n’est pas mon problème. J’essaie de donner le maximum et de faire mon travail. Si j’en fais assez alors ça va. Sinon, ils pourront prendre une décision."



Après 26 journées de championnat, Chelsea pointe à la quatrième place avec un point de retard sur Liverpool et un d’avance sur Tottenham. Les Blues affronteront Hull le 16 février au 5e tour de la Cup et seront aux prises avec le Barça en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 20 février et le 14 mars.

