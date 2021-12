Chelsea: Nouveau contrat et nouvelle revalorisation pour Edouard Mendy Le gardien sénégalais Edouard Mendy, privé des distinctions individuelles, devrait pouvoir se consoler prochainement, avec un nouveau contrat à Chelsea.

Alors qu’il n’est au club que depuis un an et demi, Edouard Mendy pourrait bénéficier bientôt d’une prolongation de contrat à Chelsea. Selon le site Foot Insider, les responsables des Blues lui concoctent un nouveau bail afin de le cadenasser et décourager par la même occasion, la concurrence.



Le contrat actuel du Sénégalais expire en juin 2025. Chelsea serait donc sur le point de prolonger le contrat du Sénégalais, avec une revalorisation salariale estimée à 100 000 livres sterling par semaine. C’est une belle consolation pour le Lion de la Teranga, après une période frustrante où il a été ignoré pour des prix individuels. Il n’avait pas été nommé parmi les 30 candidats au Ballon d’Or France Football et a vu Gianluigi Donnarumma lui être préféré pour le trophée Yachine.



Une prolongation méritée



Arrivé à Chelsea à l’été 2020, Mendy a impressionné depuis qu’il a rejoint la formation londonienne, en provenance de Rennes. Il a offert aux Blues, la solidité qui leur manquait à son poste depuis le départ de Thibaut Courtois. Une rentabilité qui se vérifie à travers les chiffres. Il est celui qui a le meilleur pourcentage d’arrêts dans l’élite anglaise (75.2%) et aussi, le plus grand nombre de clean sheets (23) depuis qu’il se produit outre-Manche.



Et, outre les statistiques, il y a aussi ses sauvetages spectaculaires et souvent décisifs, qu’il effectue dans les matchs importants. La saison écoulée, Edouard Mendy avait joué un rôle-clé dans la conquête de la Ligue des Champions, avec seulement 2 buts encaissés en phase à élimination directe (7 rencontres).





