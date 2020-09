Chelsea : les dessous du recrutement de Thiago Silva Chelsea n'a pas hésité une seule seconde avant de proposer un contrat à Thiago Silva, laissé libre par le PSG. Retour sur les semaines qui ont précédé la signature d'O Monstro chez les Blues.

Thomas Tuchel en voudra-t-il longtemps à Leonardo ? Une chose est certaine, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain voulait prolonger le contrat de Thiago Silva, contrairement au directeur sportif, qui a mis fin aux espoirs du défenseur brésilien le 13 juin dernier. Lot de consolation pour Tuchel et Silva : l'extension du bail pour achever la saison de Ligue des Champions, avec au bout une finale disputée et perdue contre le Bayern Munich. Si le Final 8 à Lisbonne n'a pas apporté la gloire, elle a débouché sur un nouveau contrat pour Thiago Silva.



En effet, c'est bien durant les jours passés dans la capitale portugaise que s'est joué la signature du joueur de 35 ans à Chelsea, via Pini Zahavi. Le super intermédiaire a en effet amené l'offre des Blues sur la table, alors que Thiago Silva s'imaginait déjà revenir en Italie. La Fiorentina, mais aussi l'AC Milan, avaient contacté le défenseur central et pensaient être bien placés pour le récupérer. « Dès qu'il a entendu que Chelsea était sur le coup, il a tout de suite voulu dire oui », raconte une source proche du dossier au Daily Telegraph.



Preuve de l'ambition intacte de Silva à 35 ans, il a privilégié un nouveau championnat, et pas n'importe lequel, à la Serie A. Mais il a d'abord pris le temps de sonder quelques compatriotes. À commencer par Neymar, à qui il a demandé son avis quant à sa future destination. Même s'il a longtemps espéré un signe du PSG, le capitaine du club de la capitale avait bien compris à Lisbonne que son avenir s'écrirait ailleurs. Conforté dans son choix par Neymar, il a ensuite échangé avec Willian, compatriote brésilien qui a passé 7 ans à Chelsea (parti à Arsenal en fin de contrat cet été).



Ce dernier, apprenant que le défenseur allait débarquer, lui aurait glissé : « si j'avais su que tu venais, je serais resté ». Comme le rapporte le Daily Telegraph, c'est tout Chelsea qui a bondi sur le dossier, toutes les composantes du club étant très vite persuadées du joli coup qu'il représentait malgré ses 35 ans. Frank Lampard est un fan du défenseur brésilien, qui sera d'une aide non négligeable pour l'aider à encadrer les jeunes pousses des Blues. Les deux hommes se respectent depuis longtemps et Lampard compte énormément sur le leadership de Silva, qui peut déjà prétendre à une place de titulaire indiscutable.

