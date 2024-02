Chemin de fer : Reprise du trafic avec 5 rotations quotidiennes entre Thiès et Diamniadio Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

Le train sera désormais relié au Ter, pour la desserte du tronçon Thiès-Diamniadio-Dakar. L'annonce a été faite, mardi 27 février 2024, par Papa Amadou Ndiaye, Ministre en charge du Développement des chemins de fer, lors de la cérémonie d'inauguration de la gare de Thiès réhabilitée et couplée au lancement de la reprise du trafic voyageur des Grands trains du Sénégal (Gts). THIÈS- Le Ministre auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en charge du Développement des chemins de fer, a annoncé, mardi 27 février 2024, à la reprise du trafic voyageur par voie ferroviaire sur l'axe Thiès-Diamniadio-Dakar. Le transport ferroviaire sur l'axe Thiès-Diamniadio se fera au moyen de deux rames réversibles en très bon état et relativement neuves. Désormais, le cœur de la ville de Thiès est à 1h 45 mn de Dakar par la voie ferrée. Chaque rame comprend deux voitures ventilées de seconde classe d'une capacité de 174 places chacune et de deux voitures climatisées de première classe avec 76 places chacune. Papa Amadou Ndiaye, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration de la gare de Thiès réhabilitée, précise que désormais, il y aura cinq rotations quotidiennes (aller-retour) du train ralliant la capitale du Rail à la gare du Ter de Diamniadio. Le Ministre a rappelé le rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, pour saluer l'ambition que le Président Macky Sall accorde au renouveau de ce moyen de transport. Il a réitéré que le renouveau ferroviaire a été et demeure son combat, à côté des cheminots. Pour le Ministre en charge du chemin de fer, le mardi 27 février 2024 est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès et Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Ainsi, il a défendu qu'au-delà du hub visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thiès, la vision du Président Macky Sall est aussi de faire redevenir la capitale du Rail la ville de l'industrie ferroviaire et un centre de formation aux métiers du transport ferroviaire. Le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal (Cfs) et son collègue des Grands trains du Sénégal (Gts) ont salué le soutien déterminant des autorités. Malick Ndoye, Dg des Cfs, a indiqué que ce soutien s'est fait dans une période de fortes contraintes budgétaires, marquée par des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, la construction de nouvelles infrastructures, l'entretien régulier des réseaux ferroviaires et l'acquisition de matériel roulant répondant aux normes et au confort. Les représentants des travailleurs se sont engagés à assurer un réseau ferroviaire sécurisé, moderne et performant. Babacar Gaye, au nom du personnel des travailleurs de Cfs, a souligné la nécessité de la reprise du transport ferroviaire sur l'existant pour ensuite aller progressivement vers le renouvellement de l'infrastructure et du matériel. Le maire de Thiès, Babacar Diop, a fait remarquer que la ville dont l'histoire est intimement liée au rail a fortement été affectée par l'arrêt du train. Il a rappelé son plaidoyer constant devant le Président de la République, qu'il remercie pour ce choix de relancer le rail qui faisait de Thiès un carrefour international, un lieu de brassage culturel, ethnique, etc. El Hadj Mbaye Sarr DIAKHATÉ (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/chemin-de-fer-reprise-du-trafi...

