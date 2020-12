Les factures d'eau ne connaîtront pas de baisse malgré la mise en service prochain de la nouvelle usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr (KMS3) prévue le 31 mars 2021.



L'annonce est du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui effectuait ce 8 décembre une visite sur place dans la région de Louga pour constater l'état d'avancement des travaux. "Il n'est pas envisagé de baisse sur le prix de l'eau, au contraire si le gouvernement n'avait pas pris en charge une partie du financement, on aurait eu un renchérissement du prix de l'eau", a-t-il expliqué.



Il est notamment revenu sur le coût du projet d'un montant de 284 milliards Fcfa dont 12 milliards Fcfa mobilisés par le gouvernement au titre des indemnisations des populations qui ont été touchées par le projet, mais également sur le niveau de la demande et de l'offre en eau dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour qui concentre à eux seuls 80% de la demande.



"La production qui va à Dakar c'est près de 484.000 m3 (...) avec les 100.000m3 d'eau de Keur Momar Sarr nous couvrirons le besoin à Dakar en attendant...", a précisé Serigne Mbaye Thiam.

