Cherté de la dialyse / Pr Abdou Niang : « Le matériel et les outils sont achetés à coup de millions »

Le directeur du service de néphrologie de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye est revenu dans un entretien qu’il nous a accordés sur les raisons de la cherté de la prise en charge de la dialyse. Le Médecin-Colonel renseigne que « le matériel utilisé pour la dialyse est très cher : il faut des machines à coût de millions, sans oublier celle qui est en charge du traitement de l’eau appelé usine de traitement d’eau qui peut coûter 70 millions » note Abdou Niang.







Toutefois, il renseigne dans la foulée que l’infrastructure du centre de dialyse peut coûter plus de 100 millions. Ceci s’y ajoute les consommables après chaque séance de dialyse coûte 25.000f».







Le président de la société Sénégalaise de Néphrologie Dialyse et Transplantation saisissait l’occasion de la semaine nationale du rein pour revenir sur ces détails.

