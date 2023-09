Cherté du coût du loyer: Chefs de familles, courtiers et locataires, exposent le problème et situent les responsabilités Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 18:45 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, les problèmes liés au loyer persistent jusqu'à présent. L'application du décret portant sur la réduction du coût du loyer, mis en place depuis mars dernier, pose des problèmes majeurs. Aux Parcelles Assainies, les chefs de familles, les courtiers et les locataires, exposent le problème et situent les responsabilités. Selon eux, le prix du loyer est toujours aussi élevé. Ils réclament ainsi une régulation du secteur, afin de bénéficier dudit décret.



