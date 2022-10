Cherté du loyer : Allo, ce n’est pas coup de fil, mais l’Association libre des locataires

Selon Félix Mboup, élu président, les locataires sont asphyxiés par les bailleurs. Ainsi, le président de Allo invite l’État à faire preuve d’autorité et de fermeté, pour faire respecter les mesures prises dans le cadre de la réduction du coût du loyer.



Poursuivant ses propos, Félix Mboup exhorte les citoyens à venir adhérer en masse à l’association. Il se réjouit de l’engagement sans faille du troisième âge, comme Vieux Gorgui Ndiaye, brigadier de la police à laretraite et la détermination de Momar Ndiaye, adjoint au maire des Parcelles assainies.



Ce dernier, urbaniste de formation, est un soutien de taille de l’association. Il promet d’accompagner les populations et annonce la tenue sous peu, des assises du loyer par la mairie des Parcelles assainies. Félix Mboup lance un appel aux locataires du Sénégal : « Unissez-vous et combattez la cherté du loyer ! ».