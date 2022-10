Cherté du loyer: Les mêmes propositions de...2014, reconduites

Concernant le travail de la Commission « Loyer », les experts ont relevé des tarifs de loyer anormalement élevés et hors de portée de la majorité des consommateurs, un secteur déstructuré et favorisant des pratiques spéculatives, des prix fluctuants et à tendance haussière, un nombre élevé d’agents immobiliers non professionnels. Entre autres griefs. Pour remédier à tout cela, ils ont préconisé des mesures d’application immédiate à compter du 1er janvier 2023, rapporte "Le Témoin".



Entre autres, d’opérer des baisses segmentées par catégories. Notamment la Catégorie 1 : prix plafonné à 150.000 FCfa, Catégorie 2 : plus de 150.000 à 500.000 FCfa et la Catégorie 3 : plus de 500.000 FCfa. Seulement, si on dépoussière les archives, l’on se rend compte que les experts ne sont pas allés loin, puisque c’est la même fourchette de catégories et de prix, qui avait été retenue en janvier 2014 par l’Etat pour lutter contre la cherté des loyers.



La mesure prise était alors plus précise, puisque pour les loyers inférieurs à 150.000 FCfa, la baisse décidée était de 29 %, pour ceux compris entre 150.000 à 500.000 FCfa, la baisse était de 14 % et de 4 % pour ceux supérieurs à 500.000 francs Cfa. Hélas, ces mesures n’avaient pas pu stopper l’inflation des loyers. Les propriétaires privés avaient trouvé des astuces pour contourner la loi et l’Etat avait fini par reconnaître l’échec de cette dernière… Un remake est possible pour ce milieu difficilement contrôlable.