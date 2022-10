Cherté du loyer et chantage: Les locataires nationaux bientôt des SDF, les étrangers "bénis" par les... Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Le coût exorbitant du loyer hante le sommeil des Sénégalais. Les bailleurs, qui préfèrent désormais contracter avec les étrangers qu'avec les Sénégalais de souche, exigent trois à quatre mois de caution et un bulletin de salaire. Rencontrés dans la capitale sénégalaise, beaucoup dénoncent de telles pratiques et espèrent voir une réaction de la part de l'Etat sénégalais, qui a, pour sa part, promis de prendre des mesures idoines.



