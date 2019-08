Chine 2019: Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall absents, Moustapha Gaye réduit encore son groupe à 16 joueurs !

Le sélectionneur des "Lions" va entamer sa deuxième phase de préparation pour la coupe du monde Chine 2019. Ainsi, il a réduit sont effectif à 16 joueurs nous informe la Fédération sénégalaise de basketball.



Quatre joueurs ne feront pas partie de cette nouvelle liste. Il s’agit de Clevin Hannah, Mamadou Lamine Diop, Biram Faye et Pape Moustapha Diop. Les 16 joueurs retenus vont prendre part à des tournois qui sont prévus en Italie et en Turquie.



Rappelons que la Coupe du monde masculine de basketball va démarrer ce 31 août en Chine.



Voici la liste des joueurs :



Xane Christian D’Almeida



Adama Louis



Alkaly Mamadou Ndour



Thierno Ibrahima Niang



Mouhammad Faye



Djibril Abdoulaye Thiam



Mamadou Lamine Sambe



Antoine Kathifun Mendy



Ibrahima Fall Faye



Momar Ndoye



Matar Gueye



Maurice Daly Ndour



Babacar Touré



Cheikh Mbodj



Youssoupha Ndoye



Hamady Barro Ndiaye.

