Chine-Afrique : Le Président Bassirou Diomaye Faye se félicite des importantes réalisations du partenariat

Selon le président de la République, à travers ses nombreux programmes et initiatives depuis sa création en 2000, le Focac est devenu un modèle de partenariat efficace, fondé sur le dialogue, le respect mutuel et la co-construction.



Revenant sur le thème du forum : « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », il a affirmé que celui-ci est assurément pertinent par la finalité qu’il vise, en ce qu’il prône la modernisation de notre partenariat pour parvenir à nos objectifs communs, malgré un contexte mondial difficile, marqué par la guerre, la violence et l’extrémisme de tous bords et une crise économique et sociale persistante.



«Les défis sont nombreux et complexes, mais nous pouvons les relever ensemble en resserrant davantage les relations de solidarité politique et économique qui sont au cœur de notre coopération. En tant que coprésident du Focac depuis le sommet de Beijing de 2018, en passant par la conférence ministérielle de Dakar en 2021, le Sénégal a eu le privilège d’être le témoin des importantes réalisations du partenariat sino africain », a déclaré le chef de l’Etat sénégalais.



Bassirou Diomaye Faye dit saluer particulièrement l’initiative des nouvelles routes de la soie qui a contribué de façon significative à la réalisation des objectifs du Focac en matière d’infrastructures, notamment dans le domaine des ports, aéroports, routes, autoroutes et chemins de fer. M. Faye affirme n’avoir pas oublié les acquis dans d’autres domaines stratégiques tels que l’agriculture, la formation technique et professionnelle, l’hydraulique, l’industrie et la santé. Il a rappelé que la Chine a été le premier pays à manifester sa solidarité avec l’Afrique lors de la grave crise de Covid-19, avec la fourniture d’équipements et produits médicaux et pharmaceutiques, y compris les premières doses de vaccins.



S’y ajoute la construction du siège du Centre de prévention et de gestion des maladies (Cdc) qui contribuera au renforcement des efforts de lutte du continent contre les périls sanitaires.



«Dans le domaine commercial, le volume des échanges est passé de 120 milliards de dollars en 2018 à 282,1 milliards en 2023. Il est surtout heureux de noter que pour un meilleur équilibre de la balance commerciale, la Chine s’est engagée à soutenir l’amélioration des capacités d’exportation de l’Afrique et de faciliter les mesures d’inspection et de quarantaine des produits africains exportés en Chine », s’est félicité le président Faye.



Gardant à l’esprit la longue tradition d’amitié sino africaine, tissée dans la lutte pour la décolonisation et les principes historiques du Mouvement des non alignés, il a réitéré le soutien du Sénégal aux trois grandes initiatives du Président Xi Jinping portant notamment sur le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale.

Adou FAYE







