Chine: Bienvenue au premier robot présentateur du Journal Télévisé, stupéfiant !

Tout le monde sait aujourd'hui que la technologie est présente partout, et ses avancées si souvent appréciées arrivent malgré tout aussi à nous effrayer, surtout quand il s'agit d'intelligence artificielle.



Désormais, un robot présente l'actualité, et il a un aspect humain, à tel point que si personne ne vous le dit, vous ne pourrez jamais y penser... Oui, encore une fois, la réalité surpasse la fiction. Bienvenue dans le futur : le présentateur n'est pas humain. Aspect humain, âme androïde La semaine dernière, le premier présentateur de nouvelles virtuel au monde a fait ses débuts en Chine. Dans Xihua News, l'agence de presse gouvernementale, un visage familier est apparu aux téléspectateurs. Assis dans la chaise habituelle, vêtu d'un costume et cravate comme le font les présentateurs classiques... seulement ce n'était pas une vraie personne. C'était un robot !



J'avoue que lorsque j'ai lu le titre des nouvelles et que j'ai joué la vidéo, j'ai pensé que l'homme que je regardais était le présentateur habituel. C'est vrai que je n'avais pas branché mes écouteurs, mais à la fin de la vidéo, je n'arrivais même pas à articuler un mot. Une fois que j'ai mis mes casques et que je l'ai entendu parler - cette voix robotique l'a trahi - il était clair pour moi que personne d'autre n'allait apparaître. J'ai dû regarder la vidéo encore quelques fois pour être certaine de ce que j'ai vu, et j'en ai eu des frissons. Jugez par vous-mêmes.













AndroidPit