Chine: Il fait sa demande en mariage avec 99 iPhone 6, mais elle refuse Certains décident de faire des demandes en mariage originales et parfois très coûteuses. C’est le cas de ce développeur chinois qui a formé un cœur avec 99 iPhone 6 pour demander son amie en mariage à l’intérieur.

99 iPhone 6 pour la demander en mariage et elle dit non !



Chen Ming avait décidé de faire un cœur avec 25 iPhone X afin de demander sa copine en mariage et cette dernière avait dit oui. Avant lui, un autre jeune homme sans doute fan d’Apple et particulièrement amoureux avait dépensé 65 000 euros pour faire de même avec 99 iPhone 6, sauf que la conclusion a été moins joyeuse.





Encerclée par 99 iPhone 6, elle dit non

C’est dans la région de Guangzhou, en Chine, qu’un jeune développeur a souhaité demandé en mariage son amie pendant la traditionnelle journée des célibataires fêtée tous les ans le 11 novembre. C’est en compagnie d’amis et de 99 iPhone 6 disposés en cœur que l’homme s’est lancé en invitant celle qui pensait être sa future femme dans le cœur.



Malheureusement, elle a dit non et a quitté la scène, laissant ainsi seul le développeur avec 500 000 yuans d’iPhone 6 soit 65 000 euros et un bouquet de fleurs. Ce moment a été immortalisé par de nombreuses chaînes de télévision chinoises ainsi que par les passants curieux devant un tel investissement. Le jeune homme n’a plus qu’à revendre tous ses iPhone !



















