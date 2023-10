Chirurgie gratuite de la cataracte: Plus de 10.000 patients opérés à Yeumbeul Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Le centre de santé de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise, abrite depuis le 8 octobre un camp gratuit de chirurgie de la cataracte. Cette édition entre également dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la myopie. L'objectif visé pour cette édition est de prendre en charge 1500 patients. Ce qui va porter le nombre global de patients opérés au titre de cette initiative à plus de dix mille patients. La cataracte est devenue aujourd'hui un problème de santé publique au Sénégal compte tenu du nombre de personnes qui en souffrent. Sur la base d'un tel constat, l'Ong Direct Aid organise périodiquement des camps gratuits pour assurer des interventions chirurgicales en faveur de personnes atteintes de cette maladie. En effet, le nouveau camp qui s'est ouvert le huit octobre dernier au district sanitaire de Yeumbeul et qui se poursuivra jusqu'à ce 13 octobre a permis d'opérer déjà plus de 1000 patients. Sur les lieux où se déroulent les opérations chirurgicales, une grande affluence a été constatée avec la présence massive de patients constitués essentiellement de personnes du troisième âge des deux sexes. Adjoint au directeur général de l'Ong Direct Aid, Mohamed Ahmed Sneiba a expliqué que l'objectif de l'organisation non gouvernementale est la prise en charge de 15000 patients à opérer annuellement. Aujourd'hui, le nombre déjà pris en charge depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui dépasse les dix mille patients. Il dit espérer que l'objectif sera atteint avant la fin de l'année. Mohamed Ahmed Sneiba a salué la qualité de la collaboration dont le ministère de la santé et de l'action sociale fait preuve dans le cadre du partenariat qui lie l'Ong et l'Etat du Sénégal. Mais aussi, la collaboration du district sanitaire de Yeumbeul entre autres partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'initiative soit couronnée de succès. Médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Dr Gabriel Massène Senghor a salué la mission que l'Ong Direct Aid est en train d'accomplir via les camps gratuits de chirurgie de la cataracte. Il trouve que les interventions ophtalmologiques qui sont faites dans ce camp sont d'autant plus importantes que sur les 550 000 malvoyants recensés au Sénégal, plus de 80% sont atteints de cécité évitables comme la cataracte. Ce qui lui a fait dire que ce genre de camp gratuit va aider à résorber le gap de patients non qui sont sur les listes d'attente au niveau des différentes unités de traitement de la cataracte pour subir une intervention chirurgicale. Abdou DIOP



Source : Source : https://lesoleil.sn/chirurgie-gratuite-de-la-catar...

