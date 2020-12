Choc mortel à Thiel : Un accident a fait un mort et un blessé grave Les populations de Thiel, une commune située dans le département de Linguère sont dans l’émoi et la consternation. Un accident d’une rare violence s’est produit le vendredi 11 décembre vers le coup de 17 h , causant un mort sur le coup et un blessé dans un état critique.

Un véhicule des eaux et forêts, en provenance d’un feu de brousse déclaré , a croisé sur le chemin du retour une voiture 4/4 , communément appelée ‘’ Vopou ya ‘’, chargée de sacs de charbon .



Selon les infos recueillies par le correspondant de Leral à Louga, tout est parti d’une course poursuite entamée qui a viré au drame . Le chauffeur de la voiture de charbon de marque Mitsubishi, a perdu le contrôle de son véhicule avant de terminer sa course dans les herbes .



L’apprenti éjecte , a perdu la vie sur le coup et le chauffeur a eu des blessures graves .



Le corps sans vie est à la morgue de l’hôpital Maguette Lo de Linguère où le chauffeur reçoit les premiers soins . Une enquête est ouverte par les hommes de la tenue bleue .



