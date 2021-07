Choix de la tête de liste de Bby à Kaolack commune : Imam Arabi Niass jette son dévolu sur Mohamed Ndiaye Rahma.

Après Médina Baye et Touba Ndorong, c'est au tour de Léona Niassène.



Du moins, l'imam Ratib de la grande mosquée de cette cité religieuse, a annoncé publiquement avoir choisi Mohamed Ndiaye Rahma pour diriger la liste de Bby dans la commune de Kaolack.



Serigne Arabi Niass est d'ailleurs allé plus loin en conseillant au président Macky Sall de répondre à la "volonté populaire" en faisant de ce dernier la tête de liste de Bby à Kaolack.



Face à la presse cet après-midi à Kaolack, l'imam Ratib de Léona Niassène a donné les raisons de son choix.



Selon lui, Kaolack a besoin d'un maire social, ouvert et accessible...

