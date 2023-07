Choix du candidat à la présidentielle de 2024 : Benno Bokk Yakaar donne mandat au Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle de 2024 devra porter le programme du Plan Sénégal émergent (PSE), rapporte un communiqué, de la conférence des leaders de ladite coalition. «La conférence des leaders félicite chaleureusement le président de la République d’avoir décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle […] Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle de 2024 devra porter le programme du Plan Sénégal émergent (PSE), rapporte un communiqué, de la conférence des leaders de ladite coalition. «La conférence des leaders félicite chaleureusement le président de la République d’avoir décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle et lui exprime toute sa fierté, celle du peuple sénégalais et, au-delà, celle de toute l’Afrique», lit-on dans le communiqué. Benno Bokk Yaakaar «renouvelle sa confiance» au président de la République et «lui donne mandat pour la recherche du candidat unique de la coalition, afin d’assurer la victoire éclatante de celle-ci dès le premier tour, le 25 février 2024 », rapporte la même source. O.BA



Source : https://lesoleil.sn/choix-du-candidat-a-la-preside...

