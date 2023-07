Choix du futur candidat de la mouvance présidentielle: « Son jugement éclairé et sa connaissance approfondie des enjeux du pays garantiront la continuité de son héritage » Alors que le Chef de l’Etat Macky Sall devrait prendre la parole en début de week end pour donner le profil du prochain candidat de Benno, les hommes se poursuivent après sa décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Selon le jeune Jean Noel Dione de la Cojer de France, la décision du Président Sall de ne pas briguer un nouveau mandat présidentiel en février 2024 témoigne de sa maturité politique et de son engagement profond envers la démocratie. Cette décision stratégique favorisera une transition harmonieuse vers un nouveau leadership, sans les turbulences habituellement associées aux changements politiques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 17:41

« En tant que fidèle membre de l'Alliance pour la République, je me réjouis de sa grandeur et de son inébranlable respect des promesses, notamment sa décision de ne pas se présenter aux élections de février 2024. De plus, son choix de candidat pour les élections du 24 février 2024 sera le mien » a-t-il.



Il a salué les nombreuses réalisations du Président Sall qui lui permet de se démarquer indéniablement comme le chef d'État ayant accompli le meilleur bilan parmi tous ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis les illustres Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



« Le Président Macky Sall se distingue comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du Sénégal. Son bilan exceptionnel, son respect des engagements et sa décision de préparer une transition en douceur témoignent de sa grandeur d'esprit et de son dévouement envers la nation sénégalaise. Le Sénégal a connu une ère de progrès sans précédent sous sa présidence, et je suis fier d'être membre de l'Alliance pour la République, aux côtés de cet homme d'État visionnaire.



Le bilan du Président Macky Sall est tout simplement exemplaire. Son leadership éclairé a propulsé le Sénégal vers des sommets sans précédent. Son engagement en faveur du développement économique a permis des avancées considérables, avec des investissements majeurs dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Les infrastructures modernes qui ont émergé sous sa présidence ont contribué à la transformation du pays, améliorant ainsi la qualité de vie de la population ».



Enfin en tant que membre loyal de l'Alliance pour la République, il dit avoir pleinement confiance dans la capacité du Président Macky Sall à choisir un successeur à la hauteur pour les élections de février 2024. « Son jugement éclairé et sa connaissance approfondie des enjeux du pays garantiront la continuité de son héritage et ouvriront la voie à de nouvelles perspectives pour le Sénégal ».



