Chômage au Sénégal : Baisse de de 2,3 points de pourcentage du taux au 4e trimestre 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), au sens strict du Bit, le chômage est ressorti à un taux de 5,6% au trimestre sous revue. Les taux de chômage au sens élargi en milieu rural et en milieu urbain, précise l’Ansd, sont relativement proches au trimestre considéré (19,9% en zone rurale contre 20,1% en zone urbaine). Selon le sexe, le chômage touche plus les femmes (32,7%) que les hommes (10,8%).



L’Ansd souligne que les Neet (ni à l'emploi, ni en enseignement, ni en formation) sont constitués des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Le profilage de ces jeunes contribue à une meilleure compréhension du marché du travail. Au quatrième trimestre de l’année 2024, les Neet ont représenté 34,0% de la population âgée de 15 à 24 ans.



Cette proportion est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, elle s’est établie à 39,8% en milieu rural contre 29,8% en milieu urbain. Selon le sexe, la proportion des Neet est plus élevée chez les femmes (43,9%) que chez les hommes (23,9%).

Adou Faye

Au quatrième trimestre de l’année 2024, le taux de chômage (élargi) est estimé à 20,0%, en baisse de 2,3 points de pourcentage par rapport au taux de 22,3% enregistré à la même période en 2023.Source : https://www.lejecos.com/Chomage-au-Senegal-Baisse-...