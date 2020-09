Christiane Eda-Pierre n’est plus Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Les spectateurs du palais de l’Archevêché à Aix en Provence lors du Festival 1978, dans le cadre de sa 30e édition, se souviendront sans doute avec émotion de la merveilleuse enchanteresse Alcina qu’elle interprétait dans l’opér...





Source : La grande soprano s’est éteinte dimanche 6 septembre dans sa demeure des Deux-Sèvres à l’âge de 88 ans. "L’opéra français perd une voix irremplaçable et la Martinique un de ses enfants les plus talentueux", a-t-on déclaré au ministère des Outre-mer.Source : https://www.podcastjournal.net/Christiane-Eda-Pier...

Accueil Envoyer à un ami Partager