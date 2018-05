Christophe Bigot sur la concession de l’autoroute à péage à EIFFAGE : "On ne remet pas en cause un accord conclu entre un Etat et une entreprise privée comme ça"

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 10:31

Christophe Bigot, l'ambassadeur de France à Dakar s’est prononcé sur la révision du contrat de concession de l’autoroute à péage, réclamée par une bonne partie de la population sénégalaise et le chef de l’Etat en personne.



Interpellé par la Rfm au cours d’une émission «Eco-dev », le diplomate a indiqué que cette révision doit se faire dans le cadre d’une négociation dans laquelle chacun doit trouver son compte.



Il précise qu’ «on ne remet pas en cause un accord conclu entre un Etat et une entreprise privée comme ça. Ça se négocie et ça se discute. On annonce les paramètres pour faire en sortes que chacun trouve son compte, le consommateur, l’Etat pour le titre de la fiscalité de redevance, l’entreprise parce que les entreprises, vous en avez besoin pour investir ».



Sur l’accident qui a coûté la vie, samedi dernier à Papis Mballo du groupe Gelongal, il n’a pas voulu entrer trop dans les détails, précisant qu’une enquête est en cours. « Nous verrons quels sont les résultats de cette enquête contre la responsabilité des propriétaires d’animaux, entre ceux qui doivent assurer l’étanchéité des barrières (…) Tous les jours, il y a de nombreux morts sur les routes au Sénégal. Mais, sauf erreur, l’autoroute est le moyen de transport le plus sûr. Mais, un mort, c’est toujours un mort de trop », dit-il.

