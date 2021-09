Christophe Leribault va diriger le musée d'Orsay

On attendait cette nomination depuis quelques mois et c'est donc Christophe Leribault qui va présider l'établissement des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Olivier Gabet, directeur du musée des Arts décoratifs, et Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections au Musée d'Orsay, département des peintures, étaient les deu...

Il quitte le Petit Palais à Paris pour succéder à Laurence des Cars, nommée au Louvre. Il l’a emporté sur deux concurrents qui étaient aussi en lice.Source : https://www.podcastjournal.net/Christophe-Leribaul...