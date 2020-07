Chronique : Bassirou Diomaye Faye dénonce vigoureusement le manque de professionnalisme de Mamoudou Ibra Kane Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 00:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Bassirou Diomaye Faye revient sur la dernière chronique radiophonique du directeur d'ITV, Mamoudou Ibra Kane. Ce dernier n'a pas manqué de réduire l'implication du coordonnateur du Mouvement des cadres patriotes à un dessein politique et à une bataille opposant Pastef à l'APR, le parti au pouvoir. Ce que dénonce Bassirou Diomaye Faye, soulignant au passage le manque de professionnalisme flagrant du journaliste et son parti pris manifeste dans ce dossier.



Source : Source : https://xalimasn.com/chronique-bassirou-diomaye-fa...

