Chronique du Sage Lébou !

La médiature de la Rue Publique : Quel rôle pour celle de la République ?



En Mars 2021, lors des évènements tragiques marqués par de violentes manifestations dans l'affaire Adji SARR-Ousmane SONKO, la mediature de la république avait marqué historiquement et courageusement sa présence grâce à feu Alioune Badara Cissé (ABC). En effet, ce dernier avait tenu un discours véridique, introspectif et rétrospectif, qui interpellait toutes les forces vives de la nation, dont le président de la république.



L'écho de ses mots perçait profondément les cœurs, touchait les esprits et calmait les ardeurs dans une situation dégénérente où les nerfs étaient tendus, la jeunesse agitée et la guérilla s'installa malheureusement au grand malheur des Sénégalais. ABC savait pertinemment où viser pour ne pas rater sa cible, qui n'était autre que la jeunesse, qui s'est longtemps considérée comme victime d'une mal gouvernance et d'iniquité sociale.



Autrefois, en médiateur intégre et équidistant, ABC était le seul dans la classe politique à comprendre le ressenti de ces jeunes, pendant que certains de ses camarades de parti refusaient catégoriquement d'analyser introspectivement l'ouragan qui embrasait le Sénégal. Son discours "abécédaire", sans complaisance, réussit à creuser l'abcès de la violence en invitant le président Macky Sall à sortir pour s'adresser à sa jeunesse, essayer de comprendre leur mécontentement et les inviter au calme. Réceptif fut-il, le président déclara : "Je vous ai compris !" L'événement Mars 2021 n'a laissé aucune organisation indifférente.



La médiature religieuse réussit ainsi à arrêter l'hémorragie. Dans le mem sillage, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, conscient de la gravité de l'heure, envoya également des émissaires à la rencontre des leaders de l'opposition pour leur demander de surseoir à leur manifestation. Une démarche que ces derniers ont collagialement acceptée. Alors, n'était-il pas l'occasion cruciale de réparer l'effritement du lien social après le retour au calme ?



Malheureusement, deux ans après, un scénario pire que celui de Mars 2021 s'est produit, enregistrant plus d'une vingtaine de morts, des blessés, des saccages et des pillages, à cause d'un groupuscule de personnes qui revenait à la charge pour attiser le feu par son slogan "Force restera à la loi et plus rien ne sera comme Mars". La paix se cultive dans les cœurs pour récolter les fruits de la stabilité.



Pour rappel, la Médiature de la République a pour fonction de s'assurer du respect des droits des citoyens face à l'État.



M. le Président, le Sénégal vous a tout donné, terminez votre mission en beauté et sortez par la grande porte et n'écoutez pas ceux qui ont poussé le Président Abdoulaye Wade à éclabousser son riche parcours à cause de sa décision de briguer un troisième mandat.



Oustaz Daouda Mbaye @ le sage lébou,

présentateur chroniqueur à leral tv