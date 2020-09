Chute d'un container de 2000 litres d’essence: Le Port autonome de Dakar précise Suite à vidéo montrant une grue en train de faire tomber un container d’essence, le Port autonome de Dakar n’a pas tardé à apporter des précisions. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.sn, la Direction générale informe l’opinion qu’au Port de Dakar, le transfert des hydrocarbures se fait par des bras de chargement connectés au navire jusqu’en zone de dépôt. Aussi, renseignent les services de Aboubacar Sadikh Bèye, cette vidéo date de décembre 2019 et concerne un autre Port qui est celui de Galápagos à l’Ile de San Cristobal. Le communiqué in extenso.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos