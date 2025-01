Chute mortelle d'un jeune tailleur à Louga: les premiers éléments de l'enquête

Selon les informations de L'Observateur, reprises par Seneweb, le commissariat central de Louga, héritant du dossier, a fait une descente sur les lieux du drame. Le journal, dévoilant les premiers éléments de l'enquête, annonce la découverte sur place par les limiers «d'effets personnels» dont «des chaussures et un téléphone portable» et «d'autres objets dont la morale nous interdit d'énumérer pour respect à la mémoire du défunt», glisse la même source. Qui signale que l'enquête a très vite abouti à l'arrestation de M. S.



Ce dernier, propriétaire du téléphone portable de marque «Samsung» abandonné sur les lieux, est tombé dans le piège tendu par les enquêteurs : «[M. S.], compos[ant] son propre numéro de téléphone, tombe sur un policier. Celui-ci l'a mis en confiance, en lui faisant croire avoir ramassé [l'appareil] avant de lui fixer un rendez-vous à quelques encablures du commissariat central. Ne se doutant de rien, [le basketteur sera] arrêté [sur place] par un policier en civil.»



«Dans la nuit du 15 au 16 janvier, K. Dioum m'a appelé au téléphone aux environs de 21h pour me demander de le rejoindre dans son appartement. Quand je suis arrivé, il m'a invité à le suivre sur la terrasse. À peine ai-je posé mon téléphone que deux individus sont venus nous trouver sur la terrasse», a-t-il soutenu, face aux enquêteurs.



«Pris de peur, a-t-il ajouté, j'ai pris les escaliers pour descendre très rapidement. J'ai abandonné mon ami sur les lieux et il était seul avec les deux individus en question. Cependant, dès que j'ai franchi le seuil de la porte principale de l'immeuble, j'ai vu K. Dioum allongé sur le sol.»



Les deux individus en question ont été identifiés et convoqués. Il s'agit des nommés M. G. et A. D., logeant dans le même immeuble, souligne le quotidien du Groupe futurs médias.



Repris par L'Observateur, le premier affirme avoir «entendu des bruits sur la terrasse». C'est ainsi qu'il a «demandé à son voisin, A.D. de 'y accompagner». «Quand nous sommes arrivés sans faire de bruit, nous sommes tombés sur deux hommes en position très compromettante. L'un d'eux a pris la fuite en prenant les escaliers», a-t-il poursuivi.



A. D., qui était «resté seul» avec le jeune tailleur, a déclaré que ce dernier s'est suicidé, « [en sautant] de son propre gré» : «Certes je suis le dernier à descendre de la terrasse, mais je n'ai pas touché cet individu. Il a profité de mon moment d'inattention pour sauter et je l'ai vu allongé au sol dans la rue.».



M. S. et A.D. ont été déférés au terme de l'enquête préliminaire pour meurtre. Mais, signale L'Observateur, seul le basketteur a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, qui a requalifié les faits en acte contre nature et non-assistance à personne en danger.



