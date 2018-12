Cimenteries: Macky Sall siffle la fin des exonérations

Le président Macky Sall ne veut plus des exonérations accordées aux cimenteries installées au Sénégal. "Il faut qu'elles paient les taxes", a indiqué le chef de l'Etat, rapporte la Rfm. Le président Macky Sall s'exprimait lors du forum avec le secteur privé organisé dans le cadre du Groupe consultatif de Paris.



Le président de la République a tout à fait raison, estime Mankeur Ndiaye, Président du Comité national de l'Itie. Pour lui, quand une entreprise est en phase d'exploration, "il est tout à fait compréhensible qu'on puisse être exempté de taxes". "Cependant, quand on commence l'exploitation, dans ce cas, on commence à payer les taxes", précise-t-il.

