Cimetière Bakhiya de Tivaouane : Ici, reposent de grandes figures de la Tidjania

Le cimetière de Bakhiya de Tivaouane fait partie des lieux de recueillement de la cité de Mawdo Malick Sy. Même s'il n'est pas aussi visité que les mausolées des différents khalifes généraux ou encore de la grande mosquée lors de la célébration du Gamou, plusieurs figures de la Tidjania y sont enterrées. TIVAOUANE– Plusieurs grandes figures de la Tidjania sont enterrées au cimetière de Bakhiya situé au cœur du quartier Khalkhouss à 500m de la maison des hôtes du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Parmi eux, Mamadou Welle qui maitrise bien l'histoire de la cité religieuse cite Mame Abdou Bolli Fall, un grand frère à Seydi El Hadj Malick Sy, Serigne Habib Sy ibn Serigne Babacar Sy, des Moukhadames de Seydi El hadji Malick Sy dont Serigne Alioune Guèye, Serigne Saybatou Fall, Mame Mber Sy, Serigne Makhtar Sall, Mbaye Dondé, entre autres. Ce cimetière qui s'étend sur une superficie de 3 hectares 700 a été créé vers 1899 par Seydi El Hadji Malick Sy, selon toujours Mamadou Wellé. Le site qui abrite actuellement ce cimetière a été indiqué par un saint homme du nom de Samba Toucouleur. Il a permis à Seydi El Hadji Malick et Mame Mohamed Bou Kounta de s'installer non loin de là. L'un à Ndiassane et l'autre à Tivaouane. Alors qu'il ne faisait que passer, Samba Toucouleur prit le soin de prier sur le terrain vague d'alors. Il déclara avoir senti l'odeur du paradis. Il avait prédit que plusieurs hommes de Dieu auront leur sépulcre sur ce site, et tout ceci avant même que Seydi El Hadji Malick Sy ne s'installe définitivement à Tivaouane, en 1897, a expliqué Mamadou Wellé. Cette zone était, en effet, un lieu de recueillement des anciens. D'ailleurs juste en face du cimetière, se trouve un grand terrain vague réservé aux grandes prières de la Tabaski et de la Korité. Seydi El Malick Sy, Serigne Babacar Sy, El Hadji Mansour y dirigeaient également les prières pendant ces fêtes religieuses. C'est sur ce site que Serigne Babacar Sy avait prié Dieu pour qu'il mette fin à une longue période de sécheresse, appelée « Bawnane ». Avant de terminer la prière, le ciel y avait abondamment ouvert ses vannes. « Ce site a toujours été béni », se réjouit Mamadou Wellé. Gestion du cimetière Le cimetière Bakhiya de Tivaouane a connu une extension sous Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. C'est ainsi qu'il a confié la gestion de l'infrastructure à Serigne Babacar Sy Abdou qui ne ménage aucun effort pour prendre en charge l'entretien mais aussi le paiement des gardiens des lieux. Serigne Babacar Sy Abdou a désigné, à son tour, un groupe de personnes qui coordonne toutes les tâches à exécuter, comme la construction d'une morgue, la réalisation du mur de clôture, les opérations de nettoiement et le désherbage, entre autres activités. Tout cela sous la responsabilité de Mbaye Ndiaye Mbaye. Même s'il y a de l'éclairage dans le cimetière, Mamadou Wellé indique qu'il y a encore nécessité de renforcer cela surtout dans certains coins. A. Wellé rappelle que jusqu'à présent, la prise en charge des membres du comité de gestion des cimetières relève directement de Serigne Babacar Sy Abdou. C'est pourquoi, il invite les autorités municipales de la ville de Tivaouane à s'impliquer dans la gestion de ce cimetière afin de soutenir les efforts de Serigne Babacar Sy Abdou. Notre interlocuteur se dit préoccupé par l'anarchie qui règne au cimetière de Bakhiya surtout dans la disposition des tombes. « Il n'y a pas de plan d'organisation. Parfois les gens sont obligés de marcher sur des tombeaux pour se frayer un passage, ce qui n'est pas souhaitable », a regretté M. Wellé. Toutefois, il reconnait que c'est un problème qui ne sera pas facile à régler avec des constructions anarchiques un peu partout. Ibrahima NDIAYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/cimetiere-bakhiya-de-tivaouane...

