Cimetière de Yoff: 20 enterrements par jour depuis la survenue de la 2e vague, les jeunes en première ligne: Révélations glaçantes de Ibrahima Diassé Le bilan des décès dus au coronavirus s'alourdit presque tous les jours depuis son apparition. Et avec l'arrivée de la 2e vague la situation est devenue alarmante. Ibrahima Diassé gestionnaire du cimetière de Yoff ne nous démentira pas. Si l'on se fie à ses propos, s'agissant des enterrements enregistrés, il y a eu changement par rapport aux années précédentes, une évolution sur le taux de mortalité a été notée. Par exemple, confie t-il, en 2018-2019, "l'enterrement été normal 10 ou 12 personnes maximum par jour, mais depuis l'apparition du virus en 2020, surtout avec la survenue de la seconde vague, il y a une vingtaine d'enterrements par jour". Toutefois, il affirme qu'il ne peut pas se permettre de dire que c'est à cause du virus ou pas car il n'est pas spécialiste en la matière mais il constate pour le déplorer que les enterrements ont augmenté. Quid de la tranche d'âge; il informe que les jeunes sont très présents.

