Cimetière de Yoff: Le nombre d'inhumations en hausse affole les populations Les inhumations s'enchaînent au cimetière musulman de Yoff. La valse des corbillards entre le tronçon de Diamalaye côté Yoff et côté Parcelles jusqu'au cimetière intrigue plus d'un. Est-ce dû à la Covid-19?

L'on serait tenté de dire que c'est la 3e vague de Covid-19 qui serait la principale responsable.



Durant ce weekend, plus précisément dimanche, " entre 9h et 15 h, ce n'est pas moins de 9 cérémonies d'inhumation qui y ont été dénombrées", affirme une riveraine.



"Vers 11 heures, 3 corbillards sont stationnés devant la grande porte du cimetière attendant que de la place se libère pour pouvoir inhumer. Des cars arrivent de partout se mélangeant aux voitures particuliers",



"J'ai fait plus de 10 ans ici, mais je n'ai jamais vu ça. Le rythme d'enterrements est vraiment insoutenable", témoigne un autre riverain. Et au rythme où la cadence des cas se multiplie, il serait très facile de battre les records d'inhumation dans les jours à venir.

