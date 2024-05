Ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maimouna DIEYE, en visite dans ses nouveaux services

Ce vendredi 3 mai 2024, Madame Maimouna DIEYE, Ministre de la Famille et des Solidarités, a visité une partie des services de son département, situés à la Sphère ministérielle Habib THIAM de Diamniadio.

A son arrivée, Madame le Ministre a été très chaleureusement accueillie par le Secrétaire général et quelques autres responsables du département.



S’en est suivie une longue matinée de rencontres et d’échange avec le personnel, au pas de charge.

Le Ministre a débuté par une réunion technique sur les dossiers de la Couverture Maladie Universelle (CMU), d’une brûlante actualité.



En plus de cette séance de travail dictée par les urgences, Madame le Ministre a rencontré tout le personnel des niveaux stratégique et opérationnel à la grande salle de conférence Baobab, pour communier et échanger avec eux sur les orientations phares de ce grand et transversal département ministériel. Elle a exhorté ses collaborateurs à ne ménager aucun effort dans la délivrance de services de proximité de qualité.



Elle a partagé ses attentes concernant le Projet de transformation systémique du Sénégal soulignant le rôle pivot du Ministère de la Famille et des Solidarités.

Madame le Ministre n'a pas manqué d'ailleurs de saluer le travail accompli par les techniciens et les a invités à s'approprier des nouvelles orientations du Chef de l'État S.E.M le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour redoubler d’efforts, améliorer les résultats et faire un grand bond vers la performance.

Elle leur a assuré de sa réelle volonté de collaborer avec tous sans exclusive pour relever ensemble les nombreux défis. « Je vous tends la main chers collaborateurs » a-t-elle martelé parce que le chemin est long et aucun bras n'est de trop dans la recherche de la performance. Et de notre solidarité et cohésion dépendra la réussite de nos missions dans ce Ministère dont l'ambition est de contribuer de manière significative à la réalisation d'un Sénégal de paix, juste, équitable, inclusif et prospère.

En terminant son propos elle s'est réjouie de la forte présence des femmes au sein du département qui est un gage d'espoir dans la quête de performance.

Cette visite s'est poursuivie dans les locaux de deux programmes phares : le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires Frontaliers (PUMA) et le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES). Ce qui a permis à Madame le Ministre de mieux comprendre l’environnement de travail et d'apprécier l'engagement des équipes.

La visite de Madame le Ministre dans les services de son département à la sphère ministérielle de Diamniadio a été unanimement saluée par tout le personnel qui s'est senti rassuré et galvanisé par le message de leur autorité de tutelle.





