Cinéma: le documentaire ‘’Dahomey’’ de Mati Diop remporte l’Ours d’or de la Berlinale Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2024 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Le documentaire ‘’Dahomey’’ de la Franco-sénégalaise Mati Diop a remporté, samedi, l’Ours d’Or de la 74e Berlinale (Festival international du film de Berlin en Allemagne), a appris l’APS auprès de plusieurs médias. Il s’agit de la plus haute récompense de cette manifestation cinématographique allemande. La production avait été plébiscitée par plusieurs critiques lors de sa […] Le documentaire ‘’Dahomey’’ de la Franco-sénégalaise Mati Diop a remporté, samedi, l’Ours d’Or de la 74e Berlinale (Festival international du film de Berlin en Allemagne), a appris l’APS auprès de plusieurs médias. Il s’agit de la plus haute récompense de cette manifestation cinématographique allemande. La production avait été plébiscitée par plusieurs critiques lors de sa première projection dimanche dernier à Berlin. L’actrice mexicano-kényane Lupita Nyong’o qui a joué dans le célèbre film ‘’Black Panther 1 et 2’’ a présidé le jury de la compétition officielle de la Berlinale. Le film de Mati Diop, entre fiction et documentaire, retrace le voyage de trésors royaux d’Abomey, pris lors de la colonisation du Bénin et restitués par l’Etat français à leur pays d’origine. Le Dahomey, ancien royaume africain, est situé sur l’actuel Bénin qui a reçu, dans le cadre de la restitution du patrimoine africain initiée par le président français Emmanuel Macron, les 26 pièces d’arts sacrés pillés dans des palais royaux lors de l’invasion des troupes coloniales françaises en 1892. En novembre 2021, vingt-six trésors royaux du Dahomey quittent Paris pour être rapatriés vers leur terre d’origine, le Bénin. ’En tant que Franco-Sénégalaise, cinéaste afrodescendante, j’ai choisi d’être de ceux qui refusent d’oublier, qui refusent l’amnésie comme méthode”, a déclaré Mati Diop en recevant son prix. ”Je suis solidaire des Sénégalais qui se battent pour la démocratie et la justice”, a-t-elle ajouté, avant d’afficher également sa “solidarité avec la Palestine”, rapportent plusieurs médias. Il s’agit du deuxième film africain à recevoir l’Ours d’or après “U-Carmen e-Khayelitsha” (Carmen de Khayelitsha) du Sud-africain Mark Dornford-May en 2005. (APS)



Source : Source : https://lesoleil.sn/cinema-le-documentaire-dahomey...

Accueil Envoyer à un ami Partager