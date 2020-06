Accueil Envoyer Partager sur facebook Cinq policiers abattus lors de manifestations américaines, Trump dit qu'il pourrait faire venir des militaires Rédigé par Hacker Fofana le 2 Juin 2020 à 13:57 WASHINGTON / MINNEAPOLIS (Reuters) - Au moins cinq policiers américains ont été touchés par des coups de feu lors de violentes manifestations contre la mort d'un homme noir en garde à vue, ont annoncé la police et les médias, quelques heures après que le président Donald Trump a déclaré qu'il déploierait l'armée si les troubles ne se reproduisaient pas. Arrêtez.

Trump a aggravé son indignation lundi en posant devant une église serrant une bible après que les agents des forces de l'ordre aient utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour lui ouvrir la voie à pied après avoir fait ses remarques au White House Rose Garden.



Des manifestants ont mis le feu à un centre commercial à Los Angeles, pillé des magasins à New York et affronté la police à St Louis, Missouri, où quatre policiers ont été transportés à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.



Un commissaire de police ému de St Louis, John Hayden, a déclaré qu'environ 200 manifestants «sautaient de haut en bas comme des fous», pillant et lançant des feux d'artifice et des pierres sur les officiers.



"Nous devions protéger notre siège, ils jetaient des feux d'artifice sur les officiers, des feux d'artifice explosaient sur les officiers", a-t-il déclaré aux journalistes. «Ils ont fait couler du gaz sur eux. Que se passe-t-il? Comment se peut-il? M. Floyd a été tué ailleurs et ils détruisent des villes à travers le pays. »



Un officier de police a également été abattu lors de manifestations dans le quartier du Strip de Las Vegas, a annoncé l'agence de presse AP, citant la police. Un autre officier a été "impliqué dans une fusillade" dans la même zone, a indiqué l'agence.



Il n'a donné aucun détail sur les tirs ni sur l'état des officiers. La police a refusé de commenter à Reuters.



Trump a condamné le meurtre de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans décédé le 25 mai à Minneapolis, un policier blanc s'est coincé le cou sous le genou, et a promis la justice.



Mais, avec des marches et des rassemblements contre la brutalité policière devenus violents chaque jour au cours de la semaine dernière, il a déclaré que les protestations légitimes ne pouvaient pas être étouffées par une «foule en colère».



«Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence écrasante des forces de l'ordre jusqu'à ce que la violence soit réprimée», a déclaré Trump. «Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs résidents, alors je déploierai l'armée américaine et je réglerai rapidement le problème pour eux.»



La mort de Floyd a ravivé les tensions raciales latentes dans un pays politiquement divisé qui a été durement touché par la pandémie de coronavirus, les Afro-Américains représentant un nombre disproportionnellement élevé de cas.



CRITIQUE DE LA VISITE DE L'ÉGLISE

Après son discours, Trump a posé pour des photos avec sa fille, Ivanka, et le procureur général américain William Barr à l'église épiscopale de St.John's près de la Maison Blanche.



L'évêque président du diocèse de l'Église épiscopale de Washington DC, Michael Curry, faisait partie de ceux qui ont critiqué l'utilisation de l'église historique par Trump pour une séance de photos.



"Ce faisant, il a utilisé un édifice religieux et la Sainte Bible à des fins politiques partisanes", a-t-il déclaré sur Twitter. L'église a subi de légers dégâts d'incendie lors des manifestations de dimanche soir.



La Maison Blanche a déclaré qu'elle nettoyait la zone avant un couvre-feu.



Quelques heures plus tard, des milliers de personnes ont défilé à Brooklyn en criant «Justice maintenant!» tandis que certains conducteurs de passage ont klaxonné en soutien.



Des images télévisées ont montré des foules brisant des fenêtres et pillant des magasins de luxe le long de la Cinquième Avenue à Manhattan avant le couvre-feu de 23 heures. Le maire Bill de Blasio a déclaré que le couvre-feu serait reporté à 20 heures mardi.





Deux policiers ont été heurtés par une voiture lors d'une manifestation à Buffalo, New York, lundi soir. Les autorités ont déclaré que le conducteur et les passagers étaient en détention. Il n'était pas clair si l'incident était intentionnel.



À Hollywood, des dizaines de personnes ont été montrées sur des images de télévision en train de piller une pharmacie. Les fenêtres ont été brisées dans un Starbucks voisin et dans deux restaurants.



AUTOPSIES

Une deuxième autopsie ordonnée par la famille de Floyd et publiée lundi a révélé que sa mort était un homicide par «asphyxie mécanique» ou force physique qui interférait avec son approvisionnement en oxygène. Le rapport indique que trois officiers ont contribué à sa mort.



Le médecin légiste du comté de Hennepin a publié plus tard des résultats d'autopsie qui ont également appelé l'homicide mortel de Floyd par asphyxie. Le rapport du comté indique que Floyd a subi une arrestation cardiopulmonaire alors qu'il était retenu par la police et qu'il souffrait d'une cardiopathie artériosclérotique et hypertensive, d'une intoxication au fentanyl et d'une utilisation récente de méthamphétamine.



Derek Chauvin, l'officier de police de Minneapolis âgé de 44 ans qui s'est agenouillé contre Floyd, a été arrêté pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Trois autres officiers impliqués dans l'arrestation n'ont pas été inculpés.



La mort de Floyd était le dernier cas de brutalité policière contre des hommes noirs qui a été filmé et a déclenché un tollé contre le racisme dans l'application des lois américaines.



Des dizaines de villes sont sous couvre-feu depuis les émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968. La Garde nationale déployée dans 23 États et à Washington, DC Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Déplacements, sports, bars et restaurants : la France retrouve un peu plus de liberté Les employés de Facebook sortent en disant que les messages de Trump devraient être limités