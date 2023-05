Cinquième recensement général de la population au Sénégal : Plus de 26.500 agents mobilisés Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a lancé, hier, à Dakar, la phase de dénombrement du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat. Environ 26.550 agents de recensement, des contrôleurs, des superviseurs et assistants techniques, sont mobilisés pour l’opération. Dernière phase du 5e Recensement général de la […] Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a lancé, hier, à Dakar, la phase de dénombrement du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat. Environ 26.550 agents de recensement, des contrôleurs, des superviseurs et assistants techniques, sont mobilisés pour l’opération. Dernière phase du 5e Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph), le dénombrement a démarré, hier, sur l’ensemble du territoire national. Les besoins de cette opération sont évalués à 21.250 agents de recensement, 4.000 contrôleurs, 1.000 superviseurs, 300 assistants techniques, ainsi que tous les experts et agents de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Sans compter le rôle des autres pans du système statistique national et du commandement de l’administration territoriale. La cérémonie de lancement a été une occasion, pour les autorités, de communiquer sur les modalités pratiques et opérationnelles de cette opération. Le Directeur général adjoint de l’Ansd, Abdou Diouf, a retracé la chronologie du processus. « Dès janvier 2021, l’Ansd s’est inscrite dans la perspective du respect des engagements nationaux, comme internationaux, avec la mise en place des équipes du cinquième recensement général, en vue de la réalisation du dénombrement en 2023 », a-t-il expliqué. Il a rappelé que l’année 2021 a été celle de la mise en place du cadre institutionnel, de la préconception des outils techniques, du début de la sensibilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses. Les activités de 2022 ont été consacrées à la mise en œuvre de la cartographie censitaire. « Ce qui nous a permis de disposer de 21.253 districts ou lieux de recensement », a ajouté Abdou Diop. Selon lui, « les coordonnées de l’ensemble des concessions et des infrastructures socio-économiques de base y sont intégrées. 2023 est donc l’année de la mise en œuvre des opérations de terrain, avec le dénombrement général de la population, qui sera suivi de l’enquête post-censitaire », a soutenu le Directeur adjoint de l’Ansd. Dans son intervention, le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a mis en exergue l’importance d’un recensement, en termes de maîtrise de la population. Mais aussi, la définition du Produit intérieur brut (Pib) et du Programme d’actions prioritaires (Pap 3) du Sénégal. Elle a évoqué le statut de centre d’excellence dont jouit le Sénégal, ainsi que les innovations technologiques notées dans le présent recensement. Par conséquent, elle a invité les Sénégalais à une collaboration avec les agents désignés pour l’opération. Au nom des recenseurs, Aïssatou Niane a salué la qualité de la formation qui leur a été assurée. Elle en a profité pour appeler aux responsables de ménages à ouvrir leurs portes aux recenseurs et à bien collaborer avec eux, afin de leur faciliter le travail. D’ailleurs, le démarrage de cette opération a été mis à profit pour procéder à une remise symbolique des outils de travail aux recenseurs. Ils sont composés d’une tablette, d’un gilet, d’une casquette et d’un badge. Des responsables d’autres segments de société comme l’association nationale des « Badiénou Gox », le Collectif des chefs de village, l’Association des imams et oulémas du Sénégal, etc. ont promis d’accompagner cette phase de dénombrement. Abdou DIOP PRODUCTION ET DIFFUSION DE DONNEES La Banque mondiale accorde 45 milliards de FCfa au Sénégal La Banque mondiale a accordé au Sénégal un financement de 90 millions de dollars (environ 45 milliards de FCfa). Cet argent va aider notre pays à être au niveau des standards internationaux, pour ce qui concerne la production et la diffusion des données de qualité. La révélation a été faite, hier, par Abdou Diouf, Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Un geste qui a valu de vifs remerciements à la Banque mondiale, représentée, hier, lors du lancement du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat, par Keiko Miwa, Directrice des opérations de l’institution au Sénégal. Elle a estimé que le recensement est d’une importance capitale dans la mise en œuvre des politiques de développement. Non sans louer les avancées réalisées par le Sénégal dans la production de données. A. DIOP



