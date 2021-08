Circoncision et septembre mandingues et COVID 19 : Protocole sanitaire et gestes barrières au rendez-vous à Mbour La Collectivité Mandingue de Mbour a démarré, dimanche 29 août, ses activités initiatiques dans un contexte de pandémie covid-19 marquées par la rentrée des circoncis dans la case de l’homme. le cérémonial a commencé sur un fond de recommandations et de privations pour fait d’observation d’un protocole sanitaire et des gestes barrières.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

En effet, sous la direction du président Boubacar Diambang et du secrétaire général de la Collectivité Mandingue, Mamadou Aïdara Diop, les Mandingues partis des jardins du service départemental de Mbour ont des prières pour la protection des circoncis, la paix et un bon hivernage en plus d’une disparition de la covid-19. Une procession a suivi dans les différents quartiers abritant les différents sites implantés par les cellules.





Les sages de la Collectivité Mandingue ont insisté sur le protocole sanitaire imposant le nombre de quinze circoncis par cases d’initiés. Le port de masque exigé a fait les premiers pas et la règle serait de les voir perdurer sur cinq semaines, le temps de l’initiation des circoncis. Devant chaque case d’initiés, des lave-mains sont installés et le protocole sanitaire affiché demandant le respect des gestes barrières.



Les différents sites et cellules ont reçu de la Collectivité Mandingue, chacune, 7 lave-mains, 69 bassines, 7 caisses de javel, 7 caisses de savon, et 1 caisse de masques, un don ou contribution du service départemental d’hygiène de Mbour. Auparavant, le préfet de Mbour, Mamadou lamine Mané avait remis aux membres de la Collectivité Mandingue un lot de 2000 masques et 90 bouteilles de gel.





L’autre originalité de la période des circoncisions des jeunes mandingues est relative à la 1ère édition du septembre Mandingue, un partenariat de la collectivité Mandingue avec la municipalité de Mbour. Le maire Fallou Sylla est attendu sur le lancement officiel le 1er septembre. au menu des activités programmées, figure une cérémonie officielle suivie de conférences et débats sur la culture mandingue.



Une exposition permanente sur les différentes facettes de la culture mandingue est retenue. Les jeunes sont invités à s’associer à une randonnée pédestre accompagnée d’une opération de reboisement. Un tournoi de football entre les différentes cellules va être organisé. la Grande nuit du Mandé va clôturer les activités du septembre Mandingue.



Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos