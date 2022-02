Circuit Sénégal-Maroc-Espagne-France: Un réseau de trafic de migrants démantelé

D'après "L'As", les autorités du village de Sédo Sébé, localité située dans la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam, devraient plutôt concentrer leurs efforts à sensibiliser leurs jeunes sur les dangers de l’émigration clandestine, au lieu de se pencher sur la prochaine édition de la grande fête du cheval qui s’y déroule chaque année.



Deux individus habitant dans le village ont péri en mer au moment où ils tentaient de rallier l’Europe à bord d’un bateau qui a malheureusement chaviré. En effet, séduits par les centaines de personnes qu’un réseau international de trafic de migrants aurait réussi à faire voyager en Europe par des voies pas du tout recommandées, ces deux jeunes auraient convaincu leurs parents de mettre de côté des millions de francs Cfa pour leur permettre de faire partie de l’aventure. Mais quand les choses ont mal tourné, le passeur Soulèye Sine n’a pas dit la vérité aux parents des victimes. Au contraire, il est allé leur dire que leurs fils étaient bien arrivés à destination.



Ainsi, il a perçu la somme de 3,5 millions FCfa que le voyageur doit débourser pour faire partie du périple. Cependant, le pot aux roses a été découvert lorsque l’information selon laquelle un bateau a chaviré causant la mort de beaucoup de jeunes, dont deux de Sédo Sébé, a commencé à circuler. C’est pour cela que quand Soulèye Sine est revenu au village, la gendarmerie est allée le cueillir. Entendu par les enquêteurs, il a mis en cause des individus vivant à Dakar et qui ont construit des immeubles grâce à ce sale business. Toutes les personnes citées, qui impliquent aussi des autorités marocaines, sont en train d’être entendues sur cette affaire.



Après avoir été placé en garde-à-vue par la Brigade de la gendarmerie de Ourossogui, le passeur a été déféré au parquet de Matam. D’après des sources autorisées, Soulèye Sine fait partie d’un réseau international de trafic de migrants qui s’active entre le Sénégal, le Maroc, l’Espagne et la France. Les candidats à l’émigration doivent payer chacun 3,5 millions de francs Cfa, pour bénéficier des services de ce réseau. Il faut souligner que plus de 300 jeunes de ce village ont rallié la France.



Récemment, avec le soutien d’Interpol, la police fédérale brésilienne a arrêté un ressortissant sénégalais de 42 ans, soupçonné de diriger un réseau de contrebande transatlantique. La police sénégalaise et Interpol pistaient le suspect du nom d’Amadou Thiam depuis 2020. Son nom est apparu dans plusieurs dossiers de trafics de migrants au départ de Dakar. Les activités du groupe, dont il est membre, impliquaient le trafic de migrants par avion, du Sénégal vers le Brésil, souvent via la Bolivie. En août 2020, les autorités sénégalaises ont partagé avec Interpol les informations en leur possession, y compris le modus operandi du réseau. Les autorités brésiliennes ont localisé le suspect quelques semaines plus tard.