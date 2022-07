Circulation : Une présence bien dérangeante d’un époux sall

D'aprés LeTémoin, les automobilistes qui ont emprunté hier aux environs de 18 heures l’axe qui va du rond-point du terminus des bus Dakar Dem Dik aux quartiers de Liberté 5 et Sacré Cœur 3, en passant par les Sicap environnantes ont souffert le martyre. Des escouades de policiers du GMI barraient les principaux carrefours menant au terminus de Liberté 5, déviant les voitures dans le sens Liberté V- Jet d’Eau. A cette heure de grands embouteillages tous les jours, interdire à la circulation ces axes très passants, c’était causer un calvaire épouvantable aux pauvres automobilistes qui, après une journée de travail, n’aspiraient qu’à rentrer chez eux.



Déroutés dans les ruelles exigües des quartiers Sicap sur lesquelles deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des centaines voire des milliers de braves automobilistes citoyens ont vécu le martyre pendant presque deux heures. Ce qui a créé un grand embouteillage dans les ruelles des quartiers environnants avec des bouchons indescriptibles.



Vers la fin, un peu après 19h30, un cortège avec gyrophares et motards est passé en trombe en direction du Jet d’eau de la Sicap Liberté. Un cortège de huit voitures précédé de motards. Qui se trouvait dans ce cortège ? Le président de la République ou la vice-présidente Marième Faye Sall ? L’un ou l’autre était en tout cas dans le secteur pour présenter ses condoléances à la famille de Madieyna Diouf. Comme si cela ne pouvait pas attendre un dimanche. Créer un tel bordel rien que pour ça et ne même pas se soucier des désagréments que l’on cause aux pauvres citoyens ! Thiey les parvenus ! Mais que voulez-vous, nguuru Badolo c’est cela que ça donne. Et on s’étonnera après que les citoyens mécontents votent contre ces gens-là