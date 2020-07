Cissé Lô : «Je suis disposé à retourner dans le parti et travailler aux côtés du Président Macky Sall», Va -t-on vers un retour de Cissé Lô à l’APR ? Les prochaine heures nous édifiereons surement, au vu du changement opéré chez Moustapha Cissé Lô.



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020

Exclu de l’Alliance pour la République (Apr), le 1er vice-président à l’Assemblée nationale est prêt à lâcher du lest.



«Je suis disposé à retourner dans le parti et travailler aux côtés du Président Macky Sall», a dit Moustapha Cissé Lô lors d’une médiation initiée par les «griots» de l’Apr.



Ces derniers étaient venus lui rendre visite à son domicile sis à Nord Foire pour tenter de le convaincre de réintégrer le parti.



«J’ai pardonné à tout le monde et je demande pardon à tous», a-t-il dit dans des propos rapportés par L’Observateur.

