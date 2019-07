Citation directe: Me Moussa Sarr et Me Masokhna Kane vont défendre imam Kanté contre Waly Seck Objet d’une citation directe de la part du chanteur Waly à propos de son teeshirt faisant la promotion des homosexuels, Imam Ahmadou Makhtar Kanté s’est attaché les services de Me Moussa Sarr et de Me Massokhna Kane pour sa défense, selon Seneweb. Imama Kanté " n’a fait que rappeler les principes et préceptes religieux sur une question sensible qui agite l’opinion publique nationale", a dit Me Sarr.

Jeudi 11 Juillet 2019



