Cité Fadia : Un maçon chute du 3e étage d’un immeuble et perd la vie

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 13:10

Un maçon de 29 ans a perdu la vie suite à une chute mortelle du troisième étage d’un immeuble en chantier, à la Cité Fadia, à Golf Sud.



Le drame est survenu alors que M. Keïta effectuait des travaux en hauteur et qu’il a subitement perdu l’équilibre et s’est violemment retrouvé au sol. Il succombera ensuite de ses blessures, rapporte "leSoleil.sn".





Ndèye Fatou Kébé